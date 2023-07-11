В ходе встречи Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов представил нового руководителя пензенского филиала компании Михаила Кузьмина Губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко.

Также участники встречи обсудили развитие электросетевого комплекса Пензенской области. Олег Мельниченко отметил, что предприятия энергетического комплекса относятся к жизнеобеспечивающим объектам. Подчеркнул важность модернизации оборудования, бесперебойной работы всей системы.

«От вашей деятельности зависит как социально-экономическое развитие, так и благополучие всех наших граждан», – напомнил глава Пензенской области.

В 2023 году филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» реализует в регионе ряд значимых проектов. В настоящее время интенсивно ведется комплексная реконструкция подстанции 110/35/10 кВ «Сурск», а также строительство кабельной линии электропередачи от подстанции 110 кВ «Юбилейная».

Большое значение для Пензенской области имеет синхронизация планов компании с потребностями региона. Так, энергетики нашли возможность сократить срок технологического присоединения к электросетям строящихся корпусов областного онкологического диспансера, что будет способствовать их скорейшему вводу в эксплуатацию. Также было обеспечено техприсоединение объектов крупнейшего сельхозпроизводителя в регионе – компании «Дамате» – заявитель получает 3 МВт электроэнергии.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону для обеспечения надежного электроснабжения потребителей активно ведутся работы по техническому обслуживанию и ремонту энергетических объектов. На эти цели в текущем году направлено свыше 590 млн рублей.

«Конструктивное сотрудничество с органами власти Пензенской области повышает эффективность развития и модернизации электросетевого комплекса региона, – отметил Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов. – У нас достаточно направлений для совместной работы, и профессионализм коллектива энергетиков позволит реализовать все намеченные планы».

Справочно: Трудовой стаж директора филиала «Пензаэнерго» Михаила Васильевича Кузьмина в электроэнергетике – 29 лет. Практически вся его трудовая деятельность была связана с филиалом ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго». Награжден ведомственными и отраслевыми почетными грамотами, и благодарностями.