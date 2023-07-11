Первый заместитель Председателя Правительства провёл заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам. Обсуждалось развитие международных транспортных коридоров «Север – Юг», Азово-Черноморского и восточного направлений, а также текущая ситуация.

Андрей Белоусов в ходе заседания отметил, что объекты, связанные с выполнением «дорожных карт» по развитию международных транспортных коридоров (МТК), остаются приоритетными.

«Модернизации и строительству таких объектов будет уделяться особое внимание», – подчеркнул он.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Михаил Глазков проинформировал о выполнении плановых показателей перевозок грузов железнодорожным транспортом на экспорт по итогам первого полугодия. Так, за шесть месяцев 2023 года перевозки на восточном направлении (порты Дальнего Востока, погранпереходы с Китаем, Монголией и Казахстаном) выросли на 9,1% – до 134,2 млн т, в том числе экспорт – на 13,2%, до 92 млн т.

Что касается контейнерных перевозок, то, по словам Михаила Глазкова, с апреля 2023 года регулярность сервиса отправки полносоставных контейнерных поездов по восточной ветке МТК «Север – Юг» была увеличена, география сервиса также расширена, выполняются отправки из Московского региона, Челябинской области, Карелии.

Директор Департамента транспорта Правительства России Анатолий Мещеряков сообщил, что мероприятия выполняются согласно «дорожным картам» развития международных транспортных коридоров. В частности, ведутся работы на Восточном полигоне железных дорог, продолжается развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, развитие Новороссийского транспортного узла, строительство и реконструкция объектов морского порта Темрюк, а также железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска по всей стране. Было отмечено, что все мероприятия «дорожных карт» оцифрованы, а их контроль обеспечен в рамках информационно-аналитической системы управления проектами «Битрикс».

В заседании штаба приняли участие представители Правительства России, Федеральной таможенной службы, других ведомств и министерств.