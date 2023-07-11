 

Энергетики "Россети Кубань" провели урок электробезопасности в туристическом лагере "Олимпиец"

11 июля 2023, 17:00 365 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Сотрудники Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» рассказали ребятам о правилах электробезопасности и энергосбережения. Участниками встречи стали порядка 50 детей, отдыхающих в туристическом лагере «Олимпиец» на территории Белореченского района Краснодарского края.

Подросткам рассказали о безопасном поведении вблизи воздушных линий электропередачи, распределительных устройств, трансформаторных подстанций, а также о правильном обращении с электричеством в быту. Предупредили о недопустимости проникновения в трансформаторные подстанции, опасности запуска воздушных змеев, рыбной ловли, проведения фото- и видеосъемки в охранных зонах ЛЭП.

Также сотрудники филиала показали ребятам специальные знаки, предупреждающие об опасности, и познакомили с профессией энергетика. В конце занятия дети примерили защитные средства электромонтера: каску, диэлектрические перчатки и боты.

Проведение тематических мероприятий по предупреждению травматизма среди детей и подростков – важная часть комплексной программы по профилактике травматизма сторонних лиц на электросетевых установках компании «Россети Кубань». 

Заявку на проведение урока электробезопасности и мастер-класса по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от действия электрического тока можно оставить на сайте rosseti-kuban.ru в разделе «Профилактика электротравматизма».

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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