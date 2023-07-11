ГК 1520 на выставке "Иннопром.Екатеринбург"

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11 июля 2023, 14:30 399 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520

Актуальные тренды в сфере цифрового производства обсудили на сессии «Комплексная кибербезопасность промышленных инфраструктур — в новых цифровых реалиях» в рамках форума «Иннопром.Екатеринбург».

ГК 1520 разрабатывает цифровое оборудование для объектов критической инфраструктуры, где особенно важен высокий уровень информационной безопасности.

«Мы применяем решения сенсорного анализа сетевого трафика - анализируем передачу данных, выявляем отклонения от легитимного трафика и сигнализируем владельцу инфраструктуры о возникающих проблемах» - рассказал Михаил Фомин, ИТ-директор, Дивизион ЖАТ.

Наша последняя разработка - универсальная технологическая Платформа 2.0 для автоматизации промышленности. Она соответствует самому высокому уровню промышленной безопасности, который практически исключает вероятность отказа. В нее встроена подсистема киберзащиты, которая была разработана совместно с «Лабораторией Касперского» – мировым лидером в сфере борьбы с киберугрозами.

Не забываем и про корпоративную киберзащиту - регулярно проводим аудит информационной безопасности, обучаем пользователей работе с техническими средствами и предупреждаем риски социальной инженерии.

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Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

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