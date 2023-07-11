Сотрудники энергопредприятия реализуют комплекс технических мероприятий на территории Ленинского района.

Работники сетевой организации продолжают масштабное строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ для повышения качества и надежности электроснабжения жителей села Курортного Ленинского района. Новая ЛЭП протяженностью около 14,5 км позволит перераспределить нагрузку с действующей распределительной сети напряжением 6 кВ.

С февраля текущего года до настоящего момента специалисты ГУП РК «Крымэнерго» смонтировали 255 железобетонных опор и приступили к установке траверс, предназначенных для крепления проводов и обеспечивающих защиту от токов короткого замыкания. Производство работ осложняется рельефом местности и сложными геологическими условиями (бурение скважин в прочных скальных грунтах).

Следующим этапом строительства станет монтаж современного самонесущего изолированного провода с высокими эксплуатационными характеристиками. Он является безопасным и экономичным, устойчив к гололедообразованию и механическим повреждениям, обладает низкой аэродинамичностью и исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок, что особенно важно в климатических условиях Восточного Крыма. Окончание проекта намечено на конец сентября 2023 года.

Отметим, что ввод в эксплуатацию высоковольтной ЛЭП позволит не только обеспечить бесперебойное энергоснабжение с. Курортного, но и создать резерв мощности для подключения новых объектов, в т.ч. курортной сферы.