С 10 по 13 июня в Екатеринбурге проходит одно из самых ожидаемых для промышленников событий года – выставка ИННОПРОМ. Главной ее темой стали стратегии обновления устойчивого производства. 25 стран-участниц, 40 тысяч посетителей, более 100 мероприятий деловой программы – цифры действительно впечатляют. Чем же запомнился ИННОПРОМ-2023 для кабельного рынка?

Ассоциация «Электрокабель»

Президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков принял участие в панельной дискуссии о закупках, организованной СКБ Контур.

На этой неделе я принимаю участие в 13-ой международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Знаковая ежегодная промышленная выставка. На этот раз параллельно проводится Российско-Китайское ЭКСПО, поэтому в город прибыло большое число китайских компаний. Максим Третьяков Президент Ассоциации «Электрокабель»

Максим Владимирович не только активно участвует в деловой программе выставки, но и ведет подробный репортаж с места событий в своем ТГ-канале.

Завод «Спецкабель»

В рамках выставки кабельный завод «Спецкабель» представил сверхгибкий кабель, полевой оптический кабель, единственным в России взрывозащищенный монтажный кабель и другие инновационные разработки. Особый интерес вызвал не имеющий аналогов во всем мире герметизированный кабель для компьютерных сетей.

Кроме того, на стенде представлен кабель для бортовых систем Российской орбитальной станции – ультратехнологичное изделие, которое применяется в высокоскоростной связи.

На нашем стенде, как обычно, много посетителей, и с каждым мы с удовольствием делимся своими достижениями и разработками. Сергей Лобанов Коммерческий директор завода «Спецкабель»

ГК «Москабельмет»

Павел Моряков принял участие в сессии «BIG DATA в рублях». В рамках своего выступления генеральный директор ГК «Москабельмет» рассказал о возможностях и инструментах сбора данных в условиях современного рынка.

Big data — она для того, чтобы повысить производительность. Сейчас, когда я могу понимать, сколько у меня переналадок, сколько у меня перенастроек, могу сделать APS-систему, которая построит мне процесс на 25% короче. Зачем я это делаю? Чтобы быстрее доставить продукт клиенту. Конечно, у меня есть мечта: только клиент подумал, а я ему уже кабель привез. К этому идем! Павел Моряков Генеральный директор ГК «Москабельмет»

Поздравляем организаторов «ИННОПРОМ» с открытием выставки и благодарим за поддержку в укреплении международных деловых связей и проведение мероприятий, имеющих огромное значение для российской и зарубежной кабельной индустрии.