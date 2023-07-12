Силами специалистов Казанских электрических сетей (КЭС) была возведена резервная перемычка из переносных конструкций, позволившая исключить перерывы в электроснабжении в ходе обновления электросетевой инфраструктуры республиканской столицы.

«Работа по обновлению этого участка линии в поселке Авиастроительного района может занять около двух недель. К сожалению, возможность резервирования на этой территории отсутствует, но мы не имеем права «погасить» на такой длительный срок электроснабжение нескольких СНТ и строящегося объекта по программе ГИСУ», - рассказывает начальник Северного РЭС Руслан Галимзянов.

Он отмечает, что такая схема электроснабжения в компании применяется впервые, а опыт был заимствован у коллег из «Россетей».

Его инициатива была выдвинута в качестве кайдзен-проекта (система бережливого производства) и дальнейшее внедрение в практику потребовало тщательного изучения рынка предложений, выбора оптимальных решений по соотношению «цена-качество». По ее итогам в КЭС была произведена закупка оборудования компании «МастерЭнергоСервис» (г. Москва). Это 10 композитных опор высотой 6-8 метров, рассчитанные на напряжение 0,4-10 кВ. Металлические конструкции имеют в основании бетонные блоки, которые позволяют устанавливать их на любой местности, в том числе с перепадами высот. СИП на опору можно подвешивать на монтажные петли, а также на изолированную облегченную траверсу – это еще одна запатентованная специалистами АО «Сетевая компания» разработка. При этом при монтаже оборудования используется минимальное количество спецтехники.

Комплекс мероприятий по выбору, покупке и дальнейшему использованию специального оборудования совершенствует производственный процесс, обеспечивая бесперебойность и надежность электроснабжения и приносит компании экономический эффект, исключая потери и недоотпуск электроэнергии.

Первая установка временного оборудования была произведена с помощью крана –манипулятора в рамках проведения капитального ремонта ВЛ-10 кВ ПС Северная ф.29 – КРУН-5. После монтажа провода специалистами и присоединения к действующей электроустановке нагрузка была переведена на временную перемычку. Такие вспомогательные для основного вида деятельности мероприятия профессиональные специалисты считают большой поддержкой.

«Временные опоры не надо вкапывать, заказывать специальную технику, нарушать благоустройство территории. … Мы можем не отключать потребителей и спокойно выполнять свою работу, - рассказывает мастер Северного РЭС Фаниль Рахматуллов, подчеркивая что этот способ безопасен и надежен как для потребителей, так и для персонала бригады.

В дальнейших планах – применение временных конструкций при работах под напряжением (например, при замене опор воздушных линий). Кроме того, складируемое в Северном РЭС оборудование, может использоваться по необходимости на всей территории Казани, а имеющиеся 10 опор позволят возвести временную отпайку воздушной линии протяженностью 370 метров. Таким образом временная опора позволяет планировать ремонтные работы в любое время без продолжительных отключений потребителей.