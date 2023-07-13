Речь идет об объекте ремонта (с 252 по 267 км) в Оловяннинском районе. Закончить весь объем работ здесь планируется в середине осени.

В составе объекта – мост через реку Онон, ездовое полотно которого тоже сегодня обновляют. Помимо этого, ведется устройство системы водоотведения, ремонт 30 водопропускных труб, восстановление и укрепление кюветов.

С целью повышения уровня безопасности на участке смонтируют линию искусственного освещения протяженностью 1,5 км, установят более 14 км металлического барьерного ограждения обустроят площадку отдыха и приведут в порядок шесть остановок общественного транспорта.

Важно отметить, что специалисты отремонтируют четыре примыкания, ведущих к районному центру Оловянная и еще трём населенным пунктам – Ононску, Кулинде и Шаранаю.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ближайшую осень.

*** Обновление участка дороги и моста через полноводную реку Онон положительно отразится на качестве грузопассажирских перевозок, что позволит укрепить торгово-экономические связи с соседним Китаем.