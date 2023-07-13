 

Финишная прямая: на 15-километровом участке трассы А-350 в Забайкалье завершается устройство покрытия

13 июля 2023, 16:15 336 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росавтодор
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Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Речь идет об объекте ремонта (с 252 по 267 км) в Оловяннинском районе. Закончить весь объем работ здесь планируется в середине осени.

В составе объекта – мост через реку Онон, ездовое полотно которого тоже сегодня обновляют. Помимо этого, ведется устройство системы водоотведения, ремонт 30 водопропускных труб, восстановление и укрепление кюветов.

С целью повышения уровня безопасности на участке смонтируют линию искусственного освещения протяженностью 1,5 км, установят более 14 км металлического барьерного ограждения обустроят площадку отдыха и приведут в порядок шесть остановок общественного транспорта.

Важно отметить, что специалисты отремонтируют четыре примыкания, ведущих к районному центру Оловянная и еще трём населенным пунктам – Ононску, Кулинде и Шаранаю.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на ближайшую осень.

*** Обновление участка дороги и моста через полноводную реку Онон положительно отразится на качестве грузопассажирских перевозок, что позволит укрепить торгово-экономические связи с соседним Китаем.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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