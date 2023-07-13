ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации, Уральским приборостроительным заводом, администрацией Сысертского городского округа и застройщиком «РСИ-ГРУПП», направленное на повышение доступности жилья и развитие инфраструктурных проектов для сотрудников ведущих промышленных предприятий Свердловской области.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает строительство нового многофункционального жилого комплекса для работников заводов на территории округа. В рамках первого этапа строительства планируется возведение жилого дома более чем на 600 квартир. Общий объем проектного финансирования может составить порядка 14 млрд рублей.

«ПСБ продолжает расширять географию проектов строительства жилых домов и инфраструктуры для промышленных предприятий на территории России. В рамках подписанного соглашения мы запустим первый в Уральском федеральном округе проект, сейчас рассматриваем выделение финансирования для первой очереди строительства в сумме 2,2 млрд рублей для обеспечения новым комфортным жильем работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Уверен, что программа по строительству жилья для сотрудников предприятий будет востребована на Урале», — рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

«Мы рады, что пилотный проект строительства жилья для промпредприятий в нашем регионе реализуется именно в нашем муниципалитете. Мы стремимся сделать Сысертский городской округ комфортным местом для работы, эффективно вписать его в екатеринбургскую агломерацию. На стыке Сысерти и Екатеринбурга размещаются два крупных промышленных предприятия — УПЗ и УЗГА. Создается инфраструктура для размещения других новых производств, в том числе вторая очередь ОЭЗ “Титановая долина”. Важно обеспечить работников комфортным, современным жильем, сократить время от дома до работы. Мы со своей стороны готовы оказывать максимальную поддержку ПСБ, девелоперам и предприятиям при решении этой задачи», — отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.