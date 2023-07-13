Девелопер офисной недвижимости Stone впервые выходит на рынок жилой недвижимости с форматом квартир, компания инвестирует около 40 млрд рублей. Об этом журналистам в четверг сообщила директор коммерческого управления Stone Кристина Недря.

"Объем инвестиций в четыре новых жилых проекта составит порядка 40 млрд рублей", - сказала она, уточнив, что формат квартир в портфеле компании будет представлен впервые. Ранее девелопер реализовал ряд жилых комплексов в формате апартаментов.

В Москве планируется построить свыше 250 тыс. кв. м жилой недвижимости. Площадки расположены в районах со сложившейся инфраструктурой с прямым доступом к паркам и акватории Москвы-реки (Новоданиловская набережная, район Сокольники, площадки рядом со станциями метро "Калужская" и "Римская").

В настоящий момент четыре жилых проекта девелопера находятся в стадии проектирования. Запуск одного из них, согласно планам компании, состоится осенью 2023 года.

Stone - девелопер коммерческой и жилой недвижимости классов бизнес и премиум в Москве. За 16 лет компания вывела на рынок 20 проектов, сегодня в портфеле девелопера порядка 1,2 млн кв. м реализованных, строящихся и проектируемых объектов.