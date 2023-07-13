 

В Москве девелопер Stone инвестирует около 40 млрд руб. в четыре жилых проекта

13 июля 2023, 15:15 368 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Девелопер офисной недвижимости Stone впервые выходит на рынок жилой недвижимости с форматом квартир, компания инвестирует около 40 млрд рублей. Об этом журналистам в четверг сообщила директор коммерческого управления Stone Кристина Недря.

"Объем инвестиций в четыре новых жилых проекта составит порядка 40 млрд рублей", - сказала она, уточнив, что формат квартир в портфеле компании будет представлен впервые. Ранее девелопер реализовал ряд жилых комплексов в формате апартаментов.

В Москве планируется построить свыше 250 тыс. кв. м жилой недвижимости. Площадки расположены в районах со сложившейся инфраструктурой с прямым доступом к паркам и акватории Москвы-реки (Новоданиловская набережная, район Сокольники, площадки рядом со станциями метро "Калужская" и "Римская").

В настоящий момент четыре жилых проекта девелопера находятся в стадии проектирования. Запуск одного из них, согласно планам компании, состоится осенью 2023 года.

Stone - девелопер коммерческой и жилой недвижимости классов бизнес и премиум в Москве. За 16 лет компания вывела на рынок 20 проектов, сегодня в портфеле девелопера порядка 1,2 млн кв. м реализованных, строящихся и проектируемых объектов.

Обсудить на форуме
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
13.07.2023
"Ростелеком" и РЖД строят канал связи между Москвой и Калининской АС
09.03.2023
В Московском Политехе разработали полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием
13.07.2023
"Россети" и "ОПОРА РОССИИ" создали координационный совет по взаимодействию в сфере электроэнергетики
24.02.2023
RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023
26.05.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно