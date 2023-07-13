 

Новый дайджест РЭА Минэнерго России поможет компаниям ТЭК находить центры компетенций развития перспективных технологических решений

13 июля 2023, 14:45 369 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РЭА Минэнерго
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Дайджест, содержащий сопоставление выполненных в 2022 году исследований и разработок с технологическими приоритетами Прогноза научно-технологического развития отраслей ТЭК на период до 2035 года, подготовили специалисты РЭА Минэнерго России.

«Мониторинг НИОКТР: развитие перспективных технологических направлений топливно-энергетического комплекса» за 2022 год содержит более 300 кратких аннотаций научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, содержащихся в Единой государственной информационной системе учёта (ЕГИСУ НИОКТР).

Документ позволяет выявить научный потенциал России для реализации политики импортозамещения, формирования технологического суверенитета и обеспечения безопасности в отраслях ТЭК. Кроме того, с его помощью можно определить центры компетенций, реализующие исследования, отвечающие приоритетным технологическим направлениям.

Как и дайджест «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК», анонсированный ранее, этот отчет является частью комплексной работы по обеспечению технологического суверенитета, ведущейся Агентством в рамках исполнения функций отраслевого центра компетенций по научно-технологическому развитию топливно-энергетического комплекса в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Новый продукт предназначен для компаний ТЭК, а также научных и промышленных организаций, интересующихся перспективными исследованиями с целью обеспечения своей конкурентоспособности и повышения квалификации своих работников.

«Неотъемлемой частью работы по достижению Россией технологического суверенитета является формирование единой системы управления знаниями в топливно-энергетическом комплексе, где РЭА Минэнерго России нацелено выполнять координирующие функции. Агентство на системной основе осуществляет мониторинг и анализ мировых и российских трендов в развитии технологий в ТЭК и готово предоставлять результаты этой работы», – отметил генеральный директор Агентства Алексей Кулапин.

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Метки: РЭА МИНЭНЕРГО, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика 

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