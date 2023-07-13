Дайджест, содержащий сопоставление выполненных в 2022 году исследований и разработок с технологическими приоритетами Прогноза научно-технологического развития отраслей ТЭК на период до 2035 года, подготовили специалисты РЭА Минэнерго России.

«Мониторинг НИОКТР: развитие перспективных технологических направлений топливно-энергетического комплекса» за 2022 год содержит более 300 кратких аннотаций научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, содержащихся в Единой государственной информационной системе учёта (ЕГИСУ НИОКТР).

Документ позволяет выявить научный потенциал России для реализации политики импортозамещения, формирования технологического суверенитета и обеспечения безопасности в отраслях ТЭК. Кроме того, с его помощью можно определить центры компетенций, реализующие исследования, отвечающие приоритетным технологическим направлениям.

Как и дайджест «Перспективные научно-технические разработки для ТЭК», анонсированный ранее, этот отчет является частью комплексной работы по обеспечению технологического суверенитета, ведущейся Агентством в рамках исполнения функций отраслевого центра компетенций по научно-технологическому развитию топливно-энергетического комплекса в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Новый продукт предназначен для компаний ТЭК, а также научных и промышленных организаций, интересующихся перспективными исследованиями с целью обеспечения своей конкурентоспособности и повышения квалификации своих работников.