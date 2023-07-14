Утвержден проект нового ЖК на территории ЗИЛ в Москве

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14 июля 2023, 17:30 345 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: realty.interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

"Эксперты Мосгосэкспертизы согласовали инвестиционный проект строительства многофункционального жилого комплекса в районе Даниловский на территории бывшей промышленной зоны завода имени И.А. Лихачёва", — говорится в сообщении.

ЖК расположится по адресу: улица Автозаводская, владение 23/2 в Даниловском районе на юге Москвы. В рамках проекта возведут семь односекционных корпусов, объединенных наземным стилобатом и двухуровневой подземной автостоянкой.

"Всего в корпусах запроектировано 1679 квартир разной конфигурации: 401 студия, 433 однокомнатных, 654 двухкомнатных и 191 трехкомнатная", — отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

На первых этажах в жилой части будут сформированы входные группы с вестибюлем, колясочной, помещениями уборочного инвентаря и санузлом. Помимо этого, на первом и втором этаже стилобата смогут разместиться различные магазины, а со второго по пятый этажи — офисные помещения.

На придомовой территории будет выполнен комплекс работ по благоустройству. Так, будут сформированы проезды и тротуары, площадки для досуга жителей, установлено спортивное и игровое оборудование. Завершающим этапом работ станет высадка зеленых насаждений.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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