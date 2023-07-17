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Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" повышают надежность электроснабжения более 20 населенных пунктов в Кунгурском муниципальном округе

17 июля 2023, 15:00 415 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

Специалисты Кунгурских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» проводят мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции 35/10 кВ «Калинино».

Энергетикам предстоит провести капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 3,2 МВА, четырех масляных выключателей и восьми разъединителей 35 кВ, а также 11 масляных выключателей 10 кВ. Всего на повышение надежности работы оборудования энергообъекта будет направлено более 1,6 млн. рублей.

Выполнение работ на подстанции 35/10 кВ «Калинино» позволит повысить надежность электроснабжения более 20 населенных пунктов Калининской, Бырминской и Троельжанской территорий Кунгурского муниципального округа, в которых проживает почти 6,5 тысяч человек, а также Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря и ряда объектов сельхозпредприятия «Агрофирма «Труд»».

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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