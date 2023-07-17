Специалисты Кунгурских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» проводят мероприятия по повышению надежности работы оборудования подстанции 35/10 кВ «Калинино».

Энергетикам предстоит провести капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 3,2 МВА, четырех масляных выключателей и восьми разъединителей 35 кВ, а также 11 масляных выключателей 10 кВ. Всего на повышение надежности работы оборудования энергообъекта будет направлено более 1,6 млн. рублей.

Выполнение работ на подстанции 35/10 кВ «Калинино» позволит повысить надежность электроснабжения более 20 населенных пунктов Калининской, Бырминской и Троельжанской территорий Кунгурского муниципального округа, в которых проживает почти 6,5 тысяч человек, а также Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря и ряда объектов сельхозпредприятия «Агрофирма «Труд»».