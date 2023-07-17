Первый дом, построенный с помощью ТИМ-технологии, ввели в эксплуатацию по программе реновации в московском Метрогородке, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики (ДГП).

"В районе Метрогородок Восточного административного округа столицы введена в эксплуатация новостройка по программе реновации на Открытом шоссе, дом №30. Это первый жилой дом по программе реновации, при строительстве которого использовались технологии информационного моделирования (ТИМ)", — говорится в сообщении.

Руководитель ДГП Сергей Лёвкин добавил, что новые квартиры в инновационной новостройке в этом году получат более 2 тыс. человек. В доме 924 квартиры.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, новостройка состоит из двух корпусов. Общая площадь – 104,9 тыс. кв.м.

Лёвкин пояснил, что всего в Метрогородке хотят расселить 75 старых домов. Новое жилье получат свыше 16 тыс. москвичей.

Напомним, 5 марта 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое с 1 января 2022 года закрепляет обязательность применения ТИМ на всех этапах жизненного цикла объектов социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемых за счет бюджета.

Переход всей отрасли на ТИМ должен был начаться с 1 января 2023 года. Однако отрасль не была готова к этому. Следующий срок – 1 июля 2024 года.

ТИМ предполагают создание компьютерной 3D-модели будущего объекта, содержащей всю необходимую информацию о нем. Технология информационного моделирования зданий позволяет создавать трехмерные виртуальные модели любого здания, каждый элемент в котором имеет конкретные физические свойства.

Программа реновации продолжается и в других районах Москвы. По словам Войстратенко, в Северном Измайлове построят дом на 346 квартир. Здание появится на 11-й Парковой улице. Новостройка будет состоять из четырех секций переменной этажности, а общая площадь превысит 37 тыс. "квадратов".

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, предусмотрено расселение 5 175 домов. Перечень стартовых площадок теперь включает 575 адресов общей площадью свыше 9 млн кв.м.