Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до 1 сентября 2024 года действие упрощённого порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе её из-за границы или выпуске в обращение на территории страны.

Речь идёт о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей много времени. В марте 2022 года Правительство разрешило использовать производителям и экспортёрам таких товаров упрощённый порядок – им необходимо было предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований.

Решение, принятое в условиях санкционных ограничений, значительно снизило технические барьеры при ввозе продукции и насытило рынок промышленными и продовольственными товарами. Оно доказало свою эффективность и продолжит действие.

При этом Правительство усовершенствовало такую процедуру, чтобы снизить риски попадания на рынок некачественной продукции. Теперь после подачи декларации по упрощённой схеме и вывода продукции на рынок производители и экспортёры должны в течение шести месяцев подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям российского законодательства в сфере технического регулирования.

«Это поможет оградить наших граждан от некачественных, а иногда и просто опасных товаров и вместе с тем даст предпринимателям больше времени для того, чтобы завершить перестройку своих бизнес-процессов в новых непростых условиях», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 17 июля.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 12 марта 2022 года № 353.

Постановление от 10 июля 2023 года №1133 PDF 356Kb