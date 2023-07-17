УНКОМТЕХ поздравляет с ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА

В прошедшее воскресенье, 16 июля, отметили свой профессиональный праздник работники металлургической отрасли. УНКОМТЕХ сердечно поздравляет с Днем металлурга своих заказчиков – специалистов этой сферы!

Металлурги – люди, без которых немыслимо экономическое развитие и вообще прогресс человечества. Мастерством профессионалов этой отрасли создаётся металл, заставляя его работать на пользу людям. Результатами труда металлургов газ и нефть поступают к потребителям, колесные пары двигают локомотивы, стали и сплавы помогают отечественному машиностроению производить надежное оборудование, а медь и алюминий – составляют основу современной кабельно-проводниковой продукции для энергообеспечения большой страны.

Уважаемые друзья! Примите слова искренней благодарности и уважения за ваш непростой, но такой важный для всех нас труд! Желаем вам успешной реализации всех намеченных планов, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и благополучия!

УНКОМТЕХ является поставщиком кабельно-проводниковой продукции для большинства ключевых предприятий металлургической отрасли России. В том числе: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ГМК “Норильский никель”, ПАО «Русский алюминий», ПАО «Северсталь», ПАО «Акционерная компания „Алроса“», АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" и другие.

УНКОМТЕХ производит и поставляет широкий спектр КПП для применения на предприятиях металлургического комплекса. Среди них специальные марки кабелей, конструктивные особенности которых отвечают высоким требованиям отрасли – взрывозащищенности и пожаробезопасности.