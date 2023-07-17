Зону отдыха в Бугурусланском районе подключили к электрической сети филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго».

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства подал заявку на подключение своих объектов к электросети через интернет. После оформления договора на технологическое присоединение и разработки проекта оренбургские энергетики приступили к строительству воздушной линии электропередачи.

Для обеспечения надежного электроснабжения объекта энергетики построили новую линию 10 кВ, установили новый трансформаторный пункт, смонтировали современную систему учета электрической энергии.

В целом в первом полугодии 2023 года к электрическим сетям «Оренбургэнерго» подключено 1 043 новых абонента суммарной мощностью около 66,7 МВт.

Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». С 2022 г. возможность обращения реализована на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.