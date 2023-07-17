 

"Оренбургэнерго" подключило к электросети зону отдыха в Бугурусланском районе

17 июля 2023, 15:30 424 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
Авторы и источники / Правообладателям

Зону отдыха в Бугурусланском районе подключили к электрической сети филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго».

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства подал заявку на подключение своих объектов к электросети через интернет. После оформления договора на технологическое присоединение и разработки проекта оренбургские энергетики приступили к строительству воздушной линии электропередачи.

Для обеспечения надежного электроснабжения объекта энергетики построили новую линию 10 кВ, установили новый трансформаторный пункт, смонтировали современную систему учета электрической энергии.

В целом в первом полугодии 2023 года к электрическим сетям «Оренбургэнерго» подключено 1 043 новых абонента суммарной мощностью около 66,7 МВт.

Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». С 2022 г. возможность обращения реализована на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
17.07.2023
Электромобили "Москвич" войдут в государственные программы стимулирования спроса
17.07.2023
АО "Мособлэнерго" построило мачтовую подстанцию для СНТ в Одинцовском городском округе
26.05.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
17.07.2023
Германия и Дания подписали межправительственное соглашение по развитию проекта создания искусственного энергетического острова Борнхольм в Балтийском море
13.11.2018
Полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно