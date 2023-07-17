 

"Россети Московский регион" обеспечили мощностью Центр медицинских услуг в городском округе Воскресенск

17 июля 2023, 17:30 387 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
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Специалисты «Россети Московский регион» выдали 150 кВт Центру медицинских услуг в селе Новлянское г.о. Воскресенск.

В целях обеспечения заявителя мощностью специалисты Воскресенского района электрических сетей восточного филиала «Россети Московский регион» смонтировали трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 160 кВА, возвели воздушную линию (ВЛ) 10 кВ протяженностью 250 метров и оснастили ее линейным разъединителем 10 кВ, а также построили участок ВЛ 0,4 кВ. Для строительства обеих воздушных линий энергетики использовали самонесущий изолированный провод, более надежный и устойчивый к повреждениям.

Кроме того, была произведена реконструкция кабельной линии 10 кВ протяженностью 1,2 км, при этом было построено 0,04 км закрытого кабельного перехода методом горизонтально направленного бурения.

Основным источником питания для объекта стала ПС 220 кВ «Федино».

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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