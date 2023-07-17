"Сибур-Нефтехим" возобновил выпуск окиси этилена и гликолей

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«Сибур-Нефтехим» возобновил выпуск и отгрузку потребителям товарной окиси этилена и гликолей.
«Мы запустили одну из двух линий по производству продукции, - отметил главный инженер предприятия Михаил Гурлев. – Запуск второй линии будет возможен после ревизии, ремонта и восстановления работоспособности оборудования».
Выпуск окиси этилена и гликолей был временно приостановлен после происшествия 12 июля, при этом работа участка непредельных углеводородов, энергопроизводства и производства акриловой кислоты и эфиров продолжалась в обычном режиме.
На протяжении последующих дней, включая период проведения пусковых операций, осуществлялся мониторинг состояния качества воздуха силами лабораторий СИБУРа и независимых лабораторий ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора по Нижегородской области и ООО «Зиверт-Н». Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по вредным веществам не выявлены. Данные проведённых лабораторных исследований опубликованы на сайте «Сибур-Нефтехима». Мониторинг качества атмосферного воздуха будет продолжен.
Причины и обстоятельства происшествия расследуются.
СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.
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