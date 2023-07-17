В Екатеринбурге завершилось седьмое Российско-Китайское ЭКСПО

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге параллельно с главной промышленной выставкой России ИННОПРОМ состоялось седьмое Российско-Китайское ЭКСПО (ЭКСПО).

После перерыва, связанного с пандемией, выставка вновь открыла свои двери для российского, китайского и международного сообщества, предоставила всем участникам неограниченные возможности для обмена контактами, опытом, инновационными разработками.

Выставочная экспозиция разместилась в 4-м павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» площадью свыше 10 000 кв. м. Свои экспозиции представили более 400 крупнейших компаний, ассоциаций и регионов КНР.

Основные разделы выставки: автомобилестроение, механическое оборудование, медицинская техника, электроника, легкая и химическая промышленность, продовольствие и сельское хозяйство, логистические услуги, региональное сотрудничество и другие отрасли.

11 июля состоялась торжественная церемония открытия ЭКСПО. С приветственными речами выступили губернатор провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, генеральный директора АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Китайская делегация численностью около 1600 человек была представлена участниками из таких провинций, как Хэйлунцзян, Ляонин, автономный район Внутренняя Монголия, Гуандун, Хэнан, Гуанси, Хэбей, Сычуань.

Масштабную выставочную экспозицию дополнила деловая программа, в рамках которой состоялись Третий Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству и другие мероприятия.

За период работы ЭКСПО выставку посетили Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин, Премьер-Министр Республики Беларусь Р.А. Головченко, Премьер-Министр Республики А.А. Смаилов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров, губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, главы иностранных делегаций.

Организаторами РКЭ выступают Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство коммерции КНР, правительство Свердловской области и Народное правительство провинции Хэйлунцзян.