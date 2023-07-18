Французская компания Nexans выпустила на рынок новую серию кабелей высокого напряжения для воздушных летательных аппаратов. Новое семейство кабелей, более эффективное, чем предыдущее поколение, означает решающий шаг на пути к достижению целей углеродной нейтральности в авиационно-космической отрасли к 2050 году. Необходимость потребления меньшего количества топлива растёт быстрыми темпами, способствуя переходу авиационно-космической отрасли от мобильных технологий к альтернативным гибридно-электрическим воздушным судам. Для поддержки самолётов следующего поколения компания Nexans предлагает новые высоковольтные кабели, которые способны обеспечить более высокий уровень передаваемой мощности без увеличения диаметра и массы токопроводящей жилы.

Продемонстрированные на Парижской авиационной выставке разработанные компанией Nexans новые высоковольтные кабели для электрических и гибридных воздушных летательных аппаратов и электрические летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой (E-VTOL - Electrical Vertical Take-Off and Landing Vehicles) соответствуют требованиям авиационно-космической отрасли по сокращению её углеродного следа и заинтересованности французского правительства и Европейской комиссии в разработке инновационного решения для интеграции электрических и гибридных двигателей в самолётах. Новые высоковольтные кабели компании Nexans в 20 раз эффективнее, чем стандартные авиационные кабели. Они могут использоваться при напряжении от 500 В до 6000 В (переменного, постоянного тока, широтно-импульсная модуляция), в то время как стандартные напряжения в самолётах варьируются от 28 В постоянного тока до 115 В или 230 В переменного тока. Новые кабели отличаются более высокой плотностью мощности (мощность/масса) благодаря использованию запатентованной конструкции с электропроводящими слоями и слоями с высоким удельным сопротивлением, которые экструдируются в виде многослойной структуры. Это гарантирует возможность эксплуатации без частичных разрядов в широком диапазоне напряжений и высот. Частичный разряд - это электрический разряд, который частично перекрывает зазор между высоковольтным проводником и низковольтным проводником. Частичный разряд вызывает деградацию и может привести к выходу системы из строя.