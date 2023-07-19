Пропускную способность портов Кубани планируют увеличить в 2,5 раза за счет развития ж/д инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края в среду по итогам совещания с участием губернатора региона Вениамина Кондратьева и начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) Сергея Задорина.

"В 2023 году мы вкладываем в развитие нашей инфраструктуры на территории Краснодарского края более 24 млрд рублей - на 6 млрд больше, чем в прошлом. Эти средства направляем на развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, строительство новой линии аэропорт Анапа - Тамань пассажирская - станция Анапа, обновление инженерных сооружений на участке Туапсе - Адлер", - приводит пресс-служба администрации края слова Задорина.

Он отметил, что по прогнозам, развитие подходов к портам позволит нарастить их пропускную способность в 2,5 раза. Уточняется, что завершена модернизация станции Тихорецкая, которая является крупным узлом на пути к портам Краснодарского края и частью транспортного коридора Север - Юг, за счет проведенных работ на этом направлении смогут увеличить объемы перевозок в год на 8 млн грузов.

В 2023 году СКЖД планирует также завершить первые этапы реконструкции станций Тимашевская и Крымская, достроить пути на участке Витязево - Анапа с пассажирской инфраструктурой в районе аэропорта.

"В крае с ростом экономики увеличивается грузооборот. В портах он вырос более чем на 20% - это в два раза выше, чем в среднем по России. Активно развивается индустриально-портовый кластер в Тамани. В Краснодарском крае более 2 тыс. км железнодорожных путей. Это стратегическая составляющая для региона и страны. Важны качество и скорость доставки грузов", - резюмировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На побережье Азовского моря в Краснодарском крае функционируют четыре грузовых порта: Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань. Краснодарский край считается южными экспортными воротами страны.