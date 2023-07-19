Российские исследователи впервые с помощью БПЛА собрали данные для учета берегового мусора на побережье архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане в ходе Научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023». Исследования прошли с 23 июня по 15 июля на судне «Профессор Молчанов» в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий председательства — Фонд Росконгресс.

«Исследователи Российского государственного гидрометеорологического университета в ходе экспедиции провели разбор, подсчет и классификацию морского мусора по видам полимерной продукции и другим материалам. С помощью беспилотников сотрудники Института географии РАН получили снимки высокого разрешения всех обследованных территорий, которые в дальнейшем позволят провести учет мусора с помощью нейросетей. Такая работа проводится в российской Арктике впервые», — сообщил директор Института стратегического развития Арктики Северного (Арктического) федерального университета, руководитель проекта Александр Сабуров.

Ключевыми направлениями исследований в ходе экспедиции стали биоразнообразие, загрязнение арктических морей и островных территорий морским мусором, микропластиком и органическими и неорганическими загрязнителями, а также гидрометеорологический режим морей Северного Ледовитого океана. Экспедиция отправилась из Архангельска. Маршрут судна «Профессор Молчанов» включал посещение акваторий архипелагов Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, в частности, островов Колгуев, Сальм и мыса Желания. География экспедиции охватила все крупнейшие островные труднодоступные территории Баренцева моря, включая территории проживания коренных малочисленных народов.

Помимо изучения морского мусора, в 2023 году в экологических исследованиях в ходе экспедиции добавилось новое направление: измерение собственного подводного шума научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» для обоснования и разработки отечественных стандартов по гражданской морской технике.

Кроме того, в ходе изучения биоразнообразия арктического региона специалистам удалось получить сведения о состоянии популяций и численности всех 10 индикаторных видов морских птиц бассейна Баренцева моря. Они также отобрали пробы зоопланктона в прибрежной зоне Баренцева и Карского морей, насекомых в точках высадки экспедиции, провели полевые флористические учеты в точках высадок с отбором образцов для гербарных и учебных коллекций. В рамках отбора проб морской воды и целлюлозосодержащего сырья для поиска холодоусточивых целлюлозоразрушающих бактерий исследователи получили штаммы и генетические последовательности, которые будут иметь биотехнологическое значение при вторичной переработке полимерных композитных материалов путем биодеградации — наиболее естественным и экологически безопасным способом.

Среди других исследований, имеющих прикладное значение — испытание телеуправляемого необитаемого подводного аппарата малого класса, апробация нового метода комплексной технической диагностики при помощи современного оборудования, изучение факторов космической погоды на приполярных участках низкой околоземной орбиты, которые влияют на возникновение сбоев в малых космических аппаратах, а также социальные исследования. В ходе них ученые собрали сведения об условиях и качестве жизни, особенностях и эволюции традиционного хозяйства коренного населения с учетом влияния изменяющихся экосистем и изучили современное состояние тундрового оленеводства на островах Колгуев и Вайгач. Кроме того, по результатам психофизиологических исследований в ходе экспедиции будут разработаны рекомендации для более успешной психологической адаптации участников подобных плаваний к экстремальным климатическим, социально-бытовым условиям и групповой деятельности.

Участниками экспедиции стали 55 человек, из них 22 человека являются молодыми исследователями из числа студентов и аспирантов научных и научно-образовательных учреждений России. Среди них Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Российский государственный гидрометеорологический университет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт географии Российской академии наук, Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Санкт-Петербургский государственный университет и другие организации. В рамках образовательной программы экспедиции прошли 50 лекций и практические занятия.

Проект «Арктический плавучий университет» реализуется с 2012 года. Его целями являются получение новых знаний о состоянии и изменениях в экосистемах прибрежных арктических территорий, подготовка молодых специалистов по специальностям арктической направленности, а также продвижение российского научного, историко-культурного и природного наследия в Арктике в национальном и международном пространстве, популяризация полярных специальностей среди молодежи. Экспедиция прошла при поддержке Русского географического общества, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Банка ВТБ, компаний «Новатэк», «Норильский Никель», а также Правительства Архангельской области.