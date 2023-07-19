 

ГК 1520 ввела цифровое управление движением на двух станциях МЦД-3 и МЦД-4

19 июля 2023, 13:45 432 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ГК 1520
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Фото: 1520.ru

Фото: 1520.ru

ГК 1520 оснастила новейшей российской автоматикой станцию Апрелевка МЦД-4 и станцию Москва-Пассажирская-Казанская. Парк Митьково МЦД-3. Цифровизация обеспечит надежное управление интервальным движением на будущих диаметрах, повысит безопасность и увеличит пропускную способность линий.

На обеих станциях внедрили современную микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ (разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК 1520). Система позволяет дистанционно управлять станцией, устанавливать маршруты поездов. С ее помощью можно в динамике контролировать параметры стрелочных электроприводов, светофоров и других напольных устройств, и своевременно выявлять предотказные состояния. Встроенная киберзащита исключает несанкционированный доступ к цифровому оборудованию. Горячее резервирование всех компонентов обеспечивает высокую надежность. Также МПЦ-ЭЛ позволяет минимизировать затраты заказчика на протяжении всего жизненного цикла системы.   

Для запуска цифрового движения в парке Митьково специалисты ОСК 1520 (входит в ГК 1520) заменили все напольные устройства, уложили около 80 км кабеля, подключили к новой системе 30 стрелочных переводов и 44 светофора. Оборудование для управления движением разместили в новом модуле из 17 секций. 

На станции Апрелевка, конечном пункте будущего МЦД-4, заменили напольные и постовые устройства, уложили дополнительный путь, 17 новых стрелочных переводов и более 100 км кабеля. К цифровой системе управления подключили 45 стрелок и 65 светофоров. Для нового оборудования построили 2-этажный пост электрической централизации.  

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Метки: ГК 1520, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, РЖД
Отрасль: Транспорт 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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