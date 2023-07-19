Как СИБУР вкладывается в развитие кабельных заводов?
Модернизация наружного освещения началась на проспекте Луначарского, который соединяет Выборгский и Калининский районы. Это одна из самых длинных магистралей города - ее протяженность составляет 7 км.
В ходе реконструкции будет установлено 248 опор, 738 светильников. Специалисты смонтируют 9575 м воздушных линий и проложат 14364 м подземного кабеля.
Кроме того, участок проезжей части от Выборгского шоссе до улицы Руставели оснастят современной автоматизированной системой управления наружного освещения. Она позволит оперативно реагировать на дефекты на линиях электропередачи и несанкционированные подключения к городским сетям.
Наружное освещение на проспекте Луначарского появилось более 40 лет назад. Здесь использовались натриевые светильники и неизолированные провода. Раньше модернизация оборудования выполнялась частично, по мере необходимости. Теперь устаревшие лампы будут полностью заменены на современные источники света.
«За последние годы в Петербурге реализован ряд крупных проектов модернизации наружного освещения улиц, дворовых территорий, садов и парков. Важно, что реконструкция проводится комплексно. Такой подход обеспечивает равномерное распределение света на всем протяжении магистрали, улучшает освещенность проезжей части и тротуаров. Кроме того, применение энергосберегающих технологий значительно снижает эксплуатационные расходы и позволяет экономить средства городского бюджета», - сказал губернатор Александр Беглов.
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