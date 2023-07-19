Модернизация наружного освещения началась на проспекте Луначарского, который соединяет Выборгский и Калининский районы. Это одна из самых длинных магистралей города - ее протяженность составляет 7 км.

В ходе реконструкции будет установлено 248 опор, 738 светильников. Специалисты смонтируют 9575 м воздушных линий и проложат 14364 м подземного кабеля.

Кроме того, участок проезжей части от Выборгского шоссе до улицы Руставели оснастят современной автоматизированной системой управления наружного освещения. Она позволит оперативно реагировать на дефекты на линиях электропередачи и несанкционированные подключения к городским сетям.

Наружное освещение на проспекте Луначарского появилось более 40 лет назад. Здесь использовались натриевые светильники и неизолированные провода. Раньше модернизация оборудования выполнялась частично, по мере необходимости. Теперь устаревшие лампы будут полностью заменены на современные источники света.