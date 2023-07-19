Филиал ПАО «Россети» приступил к работам по повышению пожаробезопасности электросетевых объектов Средней Волги. В рамках работ будет выполнена прокладка более 193 гектаров защитных минерализованных полос на 25 ключевых линиях электропередачи 220-500 кВ. Выполнение профилактических мероприятий позволит свести к минимуму риски повреждения электрооборудования в результате низовых возгораний, и обеспечить надежное электроснабжение потребителей регионов Поволжья.

Перед началом пожароопасного сезона компании Группы «Россети» реализуют комплекс мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевого хозяйства. В подверженных пожарам районах прокладываются минерализованные полосы вдоль ЛЭП методом опашки для защиты энергообъектов. Минерализованная полоса – это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные почвообрабатывающими орудиями линейные участки территории, основное назначение которых задерживать распространение низового пожара.

В настоящее время работы ведутся на ключевых магистралях 500 кВ, отходящих от Жигулевской ГЭС. Линии 500 кВ «ЖГЭС – Вешкайма Северная» и «ЖГЭС – Вешкайма Южная» протяженностью более 362 километров обеспечивают выдачу мощности Жигулевской ГЭС, и надежность перетоков электроэнергии между объединенными энергосистемами Средней Волги, Урала, Центральных регионов России.

Также специалисты приступили к выполнению работ вдоль трасс четырех ЛЭП, отходящих от крупнейшего центра питания 500 кВ «Вешкайма» в Ульяновской области. Линии обеспечивают перетоки электроэнергии со Средней Волги в Центральные регионы России, а также связывает энергосистемы Центра и Урала. От надёжности работы данных транзитов зависит энергоснабжение потребителей Ульяновской, Пензенской, Нижегородской областей.

Все электросетевые компании Группы «Россети» осуществляют усиленный контроль за состоянием энрегообъектов, ведут непрерывный мониторинг пожарной обстановки во взаимодействии с территориальными органами МЧС. Энергетики регулярно проверяют состояние оборудования, проводят внеочередные осмотры ЛЭП в зонах прогнозируемых рисков.