 

Холдинг Кабельный Альянс повысил качество кабельно-проводниковой продукции

19 июля 2023, 09:24 198 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: УГМК
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На заводе «Сибкабель» (входит в Холдинг Кабельный Альянс) установили четыре новых аппарата для опыления тальком кабельных изделий. Теперь нанесение талька на поверхность токопроводящей жилы в кабеле происходит не механическим путём, а с помощью электростатического устройства. Что помогает наносить вещество ровным и тонким слоем, уменьшить расход материала и распыление в воздухе.

Тальк используется для предотвращения слипания изоляции токопроводящей жилы с оболочкой кабеля. Кроме того, талькирование изделия необходимо для того, чтобы резиновая изоляция кабеля не слипалась на приёмном барабане. Новые устройства обеспечивают качественное и беспыльное нанесение в процессе производства. Устройство с максимальной точностью дозирует расход материала. Излишки всасываются в аппарат с помощью вакуума, а не распыляются в воздухе.

«Новые электростатические талькирующие устройства позволят заводу повысить качество выпускаемой продукции и сделать процесс производства более экологичным, тем самым улучшая условия труда наших сотрудников», – отметил и.о. директора АО «Сибкабель» Сергей Липовка.    

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Метки: ХКА, УГМК, СИБКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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