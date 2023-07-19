Как СИБУР вкладывается в развитие кабельных заводов?
На заводе «Сибкабель» (входит в Холдинг Кабельный Альянс) установили четыре новых аппарата для опыления тальком кабельных изделий. Теперь нанесение талька на поверхность токопроводящей жилы в кабеле происходит не механическим путём, а с помощью электростатического устройства. Что помогает наносить вещество ровным и тонким слоем, уменьшить расход материала и распыление в воздухе.
Тальк используется для предотвращения слипания изоляции токопроводящей жилы с оболочкой кабеля. Кроме того, талькирование изделия необходимо для того, чтобы резиновая изоляция кабеля не слипалась на приёмном барабане. Новые устройства обеспечивают качественное и беспыльное нанесение в процессе производства. Устройство с максимальной точностью дозирует расход материала. Излишки всасываются в аппарат с помощью вакуума, а не распыляются в воздухе.
«Новые электростатические талькирующие устройства позволят заводу повысить качество выпускаемой продукции и сделать процесс производства более экологичным, тем самым улучшая условия труда наших сотрудников», – отметил и.о. директора АО «Сибкабель» Сергей Липовка.
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