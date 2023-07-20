СОУТ - устарела?

Одним из вредных производственных факторов, на который руководство предприятий едва ли не всех отраслей промышленности, включая кабельную и смежные области, старается не обращать внимания, чтобы не платить лишнего, выступает так называемая напряженность трудового процесса. Между тем, это важная характеристика, отражающая нагрузку на центральную нервную систему, эмоциональное состояние и органы чувств человека при исполнении им должностных обязанностей. Она входит в список критериев оценки соответствия занимаемой должности и учитывается при аттестации рабочих мест по условиям труда.

Однако при посещении ряда кабельных заводов представители RusCable.Ru неоднократно подмечали, что работодатели, мягко говоря, не всегда заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в обеспечение комфортных условий труда для работников. Такие в общем-то банальные вещи, как чистые туалеты, мягкие кресла в комнате отдыха, автоматы с газировкой и вкуснейшая выпечка в заводской столовой (появляющаяся каждый раз к приезду очередной делегации и столь же неуклонно исчезающая после отбытия визитеров восвояси) не в счет. Речь идет именно об удобных рабочих местах, на которых сотрудники проводят львиную долю трудового дня, прикладывая немало моральных и физических усилий. Вторая сторона проблемы в том, что работники, если не все поголовно, то в подавляющем большинстве даже не подозревают о существовании каких-то иных условий, кроме тех, которые имеются в милом сердцу цехе родного предприятия. Как результат, если кто и ходит к начальству с запросами на улучшение обстановки, то не может четко сформулировать требований со ссылкой на нормативно-правовые акты. Кстати, а такие документы вообще есть? Как бы да, но...