На подстанции 220 кВ «Надым» закончены работы по установке двух выключателей классом напряжения 110 кВ и 220 кВ на автотрансформаторе. Всего на подстанции на данном этапе заменено два выключателя классом напряжения 220 кВ и два выключателя классом напряжения 110 кВ. Это повысит надежность энергоснабжения Салехарда, Надымского и Приуральского районов Ямало-Ненецкого автономного округа, где проживает более 180 тыс. человек.

Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие возможного технологического нарушения. Новые устройства отечественного производства, более надежны в эксплуатации, не требуют постоянного ремонтного обслуживания, управляются в автоматизированном режиме. Срок их службы составляет не менее 25 лет.

Общая трансформаторная мощность подстанции 220 кВ «Надым» составляет 250 МВА.