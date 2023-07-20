Российский производитель систем накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и Химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и подготовки высококвалифицированных кадров для разработки новых аккумуляторных батарей, которые будут применяться в наземном, воздушном и водном электротранспорте, а также в сфере энергетики.

Документ подписали генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев и и.о. декана Химического факультета МГУ, д.х.н., профессор РАН Сергей Карлов.

Благодаря партнерству в России появится ещё одна научно-практическая образовательная площадка, где студенты смогут проводить научно-исследовательские работы и получать знания по востребованным специальностям для работы на будущих российских производствах высокотехнологичной продукции.

В ближайших планах - открытие на Химическом факультете МГУ фундаментальной лаборатории, в которой будут создаваться новые аккумуляторные батареи при участии научных сотрудников и студентов. Ключевой задачей станет подготовка научных кадров в аспирантуре, программа для которой разрабатывается с учетом планируемой индивидуальной траектории для каждого аспиранта. В дальнейших планах - расширение как научного сотрудничества, так и образовательного аспекта, в том числе создание на Химическом факультете МГУ специализированной программы подготовки студентов.

«РЭНЕРА реализует проект строительства первой в России гигафабрики накопителей энергии, что дает импульс развития высокотехнологичных профильных направлений в учебных заведениях и научных центрах России. МГУ станет одним из центров компетенций. Сотрудничество с ведущими научными организациями, такими как Химический факультет МГУ – залог сохранения лидерства в высококонкурентной индустрии», - отметил генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

«Производство литий-ионных аккумуляторов, развитием которого занимается РЭНЕРА - одно из самых высокотехнологичных направлений в современной энергетической индустрии. Соглашение о сотрудничестве позволит более активно вовлечь учёных факультета во взаимодействие с промышленностью, а также существенно продвинет исследования в области этих технологий, которые включат в себя разные отрасли химии: неорганику, материаловедение, органику, полимеры и множество других. Мы также надеемся на активное и комплексное сотрудничество в образовательной области», - отметил и.о. декана Химического факультета МГУ, д.х.н., профессор РАН Сергей Карлов.

Ранее, реализуя проект первой гигафабрики накопителей энергии в Калининградской области, ООО «РЭНЕРА» и крупнейший ВУЗ региона - Балтийский федеральный университет им. И. Канта уже запустили совместные образовательные программы по химии на базовом и специализированном уровнях высшего образования, которые направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов для строящегося завода и обеспечение кадрового потенциала по инженерно-техническим специальностям. В планах - открытие практической лаборатории в Высшей школе живых систем БФУ им. И. Канта.

Химический факльтет МГУ и Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» имеют уже несколько лет эффективно развивают сотрудничество. При поддержке АО «ТВЭЛ» на факультет была запущена магистерская программа на английском языке по направлению «Управление проектами в области вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов». Ряд топ-менеджеров предприятий Топливной компании являются выпускниками Химического факультета МГУ.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектах, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений. ООО «РЭНЕРА» реализует проект по строительству в Калининградской области завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. Завод общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год начнет работу в 2025 году. Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. www.www.renera.ru

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова – ведущая химическая научно-образовательная организация России (по данным ведущих международных предметных рейтингов QS и THE). Самостоятельным подразделением университета факультет стал в 1929 году, хотя химией в Московском университете занимались с 1758 года. Сейчас на химическом факультете работает 1800 сотрудников (в основном, кандидаты и доктора наук), в том числе более 140 ученых международного уровня, из них 14 академиков РАН и 21-член-корреспондент РАН. На факультете действуют 18 кафедр и 91 лаборатория (в т.ч. 4 мегагрант-лаборатории), которые занимаются всеми разновидностями химии – от квантовой и вычислительной до химии живых систем. Только за 2021 год сотрудники факультета опубликовали более 80 учебников, 25 монографий, 1600 статей в высокорейтинговых журналах, тысячу раз выступали на научных конференциях, защитили 13 патентов.

Также в состав химического факультета входят 10 научно-образовательных центров, 11 центров коллективного пользования, 7 предприятий, аналитический и московский испытательный центры.

В числе партнеров факультета – все ведущие предприятия добывающей, перерабатывающей, металлургической и машиностроительной отраслей, отраслевые министерства и ведомства, ведущие компании и университеты мира.

На факультете учатся более 1200 студентов и 300 аспирантов, действуют несколько видов магистратур и курсов повышения квалификации.

Химический факультет МГУ – организатор Всероссийской олимпиады школьников и Менделеевской олимпиады по химии, под руководством педагогов факультета российские школьники занимают лидирующие места на Международной олимпиаде по химии.