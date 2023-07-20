Специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» за последние три месяца выявили 25 бесхозяйных энергообъектов, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и могут стать причиной технологических нарушений. Бесхозные сети часто становятся причиной нарушения электроснабжения и потерь электроэнергии, а также угрожают здоровью и жизни окружающих.

Так, специалисты выявили в Центральном районе города Сочи 18 изношенных воздушных, кабельных линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторных подстанций, в Хостинском районе – неэксплуатируемую воздушную ЛЭП. Кроме того, в Лазаревском районе выявлено четыре бесхозяйных объекта: две трансформаторные подстанции и две воздушные линии распределительной сети, а в Адлерском районе – бесхозяйная трансформаторная подстанция. Еще одна трансформаторная подстанция обнаружена на территории Туапсинского района.

Главная опасность бесхозяйных энергообъектов – их эксплуатация в критическом техническом состоянии, так как ремонт и обслуживание не проводится годами.

Сочинские электрические сети ведут активную работу по консолидации энергообъектов на территории обслуживания. Для выявления бесхозяйного энергооборудования на регулярной основе проводится техническая инвентаризация энергохозяйства. За последние три года по результатам работы на баланс компании «Россети Кубань» принято более 500 ранее бесхозяйных энергообъектов.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

Организации и частные лица, неспособные обеспечить надлежащую эксплуатацию и ремонт принадлежащего им энергооборудования, могут обратиться в филиал для заключения договора на техническое обслуживание.

При обнаружении неисправного и бесхозяйного энергооборудования можно обратиться по телефону горячей линии компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный на территории России).