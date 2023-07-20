«Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Урай – Новая» в Ханты-Мансийском автономном округе. Энергообъект участвует в электроснабжении 5 нефтяных месторождений Шаимской группы и 6 населенных пунктов в Кондинском районе Югры. На повышение надежности ЛЭП компания направила порядка 1,5 млн рублей.

На воздушной линии протяженностью 120 километров специалисты «Россети Тюмень» укрепили 58 фундаментов опор и 12 железобетонных стоек, заменили 114 гасителей вибрации. Также энергетики установили на ЛЭП более 70 птицезащитных устройств. Они позволят сохранить популяцию пернатых и снизить риск возникновения нарушений электроснабжения, связанных с жизнедеятельностью птиц.

Транзитная линия 110 кВ «Урай – Новая» снабжает электроэнергией Тетеревское, Мортымья-Тетеревское, Толумское, Узбекское и Убинское месторождения нефти, разработку которых ведет компания «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность передачи энергоресурса 2,5 тыс. жителей, социальным объектам и центрам добычи углеводородов на территории Кондинского района ХМАО-Югры.