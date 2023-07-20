Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра проведет модернизацию оборудования на подстанции 220 кВ «Мотордеталь» и распределительном устройстве 500 кВ, действующем на территории планируемой в советские годы к постройке атомной электростанции. Проект повысит надежность работы сетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение региона с населением более 571 тыс. человек и межсистемные связи с Вологодской, Нижегородской и Ярославской областями.

В частности, открытое распределительное устройство 500 кВ Костромской АЭС будет полностью переведено на элегазовое оборудование – на нем установят четыре элегазовых выключателя 500 кВ. На подстанции 220 кВ «Мотордеталь» в ходе первого этапа модернизации проведут замену выключателей класса напряжения 110 кВ.

Внедряемые элегазовые аналоги - российского производства. Такие устройства отличают высокая надежность, пожаробезопасность и длительный срок службы – более 30 лет. Кроме того, они могут управляться в автоматизированном режиме и позволяют ликвидировать «воздушную сеть» – компрессоры и воздуховоды. Благодаря этому высвобождается полезная площадь и исключаются риски, связанные с эксплуатацией оборудования под давлением.

Выключатели являются одним из видов основной коммутационной электроаппаратуры. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. Внутренние полости элегазового выключателя заполнены негорючим газом (SF6), служащим одновременно изоляционной и дугогасительной средой.

Подстанция 220 кВ «Мотордеталь» участвует в электроснабжении Костромы, центральных районов Костромской и восточных районов Ярославской областей. Открытое распределительное устройство 500 кВ Костромской АЭС выполняет функцию транзитного объекта, обеспечивая связи с Вологодской и Нижегородской энергосистемами.