 

В Приморском крае приступили к строительству транспортной развязки на участке трассы А-370 "Уссури"

21 июля 2023, 13:15 258 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает реконструкцию участка км 687 – км 703 федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в Надеждинском районе Приморского края.

Проектом работ предусмотрено строительство двух транспортных развязок: в районе поселка Раздольное и села Кипарисово. На первой продолжается отсыпка земляного полотна, одновременно с этим специалисты приступили к возведению второй.

— Сейчас возле Кипарисово ведутся земляные работы, устройство водопропускных труб, а также вынос сетей электроснабжения с территории строительства. Обе развязки будут в двух уровнях, что позволит развести транспортные потоки, увеличить пропускную способность и обеспечить более комфортный проезд к близлежащим населенным пунктам, — подчеркнул директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

На объекте км 687 – км 703 также продолжается реконструкция путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль. В настоящее время забетонированы скважины четырех из пяти новых опор, ведется устройство ригелей. Чтобы минимизировать возможные затруднения проезда в дни повышенной интенсивности транспортного потока на этом участке действует ручное регулирование с организацией реверсивного движения.

Напомним, завершить работы на правой стороне искусственного сооружения планируется к ноябрю 2023 года. Это позволит направить поток транспорта по трем полосам вместо двух, по которым проезд осуществляется сейчас. В целом окончание строительства путепровода намечено на второй квартал 2024 года, что на год раньше утвержденного контрактом срока.

*** В рамках реконструкции на участке км 687 – км 703 федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток возведут две транспортные развязки в разных уровнях, два моста и путепровод через железнодорожные пути. После завершения работ объект будет соответствовать параметрам IВ категории с четырьмя полосами движения, встречные потоки разделит осевое барьерное ограждение. Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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