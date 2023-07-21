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Проект морского променада между курортными городами Светлогорск и Пионерский в Калининградской области получил положительное заключение Государственной экспертизы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора региона.
"Госэкспертиза одобрила проект "Строительство набережной от променада в г. Светлогорске до порта в г. Пионерский", разработкой которого, а также сопутствующими работами занимались сразу несколько компаний. Заказчиком выступало региональное госпредприятие "Балтберегозащита". Контракт на разработку проекта променада был заключен в конце 2021 года. Стоимость работ составила 64,5 млн рублей", - сказали в пресс-службе.
Протяжённость морского променада составит около 2,4 км. На объекте будут пешеходная зона, спуски к морю, велосипедная дорожка и проезд для служебного транспорта. Променад должен будет также выполнять функции волногасящего гидротехнического сооружения и обеспечивать противооползневую защиту склонов.
"Строительство столь протяжённых и мощных променадов, способных противостоять зимним штормам Балтийского моря, в Калининградской области никогда не велось. Предполагается, что его сооружение продлится порядка 5-6 лет от начала федерального финансирования. В результате два приморских курорта Светлогорск и Пионерский будут соединены единым прогулочным комплексом. Он получит продолжение в самом Пионерском, где уже есть променад, который также планируется реконструировать", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что в начале мая 2019 года в Светлогорске был открыт новый променад протяженностью 1200 метров. На его строительство и укрепление склонов берега было потрачено порядка 1,8 млрд рублей.
В настоящее время в Светлогорске ведутся работы по реконструкции старого променада, который был сильно повреждён зимой 2019 года. Его протяженность составляет примерно 500 метров. Стоимость работ составляет 1,5 млрд рублей.
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