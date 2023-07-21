Энергетики Тимашевского филиала компании «Россети Кубань» с начала 2023 года провели капитальный ремонт свыше 165 км высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), которые обеспечивают электроэнергией Тимашевский, Приморско-Ахтарский, Каневской, Брюховецский и Калининский районы Краснодарского края с общей численностью населения более 300 тысяч человек.

В ходе работ сотрудники Тимашевских электрических сетей заменили более четырех тысяч изоляторов, почти шесть км грозозащитного троса и 11 опор ЛЭП. Установили более 400 птицезащитных устройств (ПЗУ) и выполнили расчистку 20,5 га просек вдоль воздушных трасс линий электропередачи.

Новые изоляторы, изготовленные из закаленного стекла, обладают повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды. ПЗУ уберегут птиц от поражения электрическим током и обеспечат защиту энергообъектов от продуктов их жизнедеятельности, что снизит риск возникновения нештатных ситуаций. Расчистка охранных зон ЛЭП позволит предупредить технологические нарушения из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.