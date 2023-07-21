Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» обеспечили электроснабжение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селах Карпенка Краснокутского и Тамбовка Федоровского районов. Доступ к первичной медицинской помощи получили около 1 тыс. человек.

Энергетики присоединили объекты здравоохранения к существующей электросетевой инфраструктуре. Электрическая мощность, необходимая для их работы, поступает с подстанций 35/10 кВ «Карпенка» и «Тамбовка». Для контроля объема потребления электроэнергии смонтированы трехфазные приборы учета.

Обеспечение электроснабжения ФАП содействует развитию системы первичного звена медицинских учреждений в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Подать заявку на ТП можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». С 2022 г. техническая возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.