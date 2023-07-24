С 2023 года российские регионы могут получить казначейские кредиты на опережающее финансирование крупных инфраструктурных проектов. Средства будут направлены в том числе на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорожно-транспортных объектов.

«Благодаря программе казначейских кредитов регионы уже сейчас получают опережающее финансирование на реализацию масштабных проектов. В 2023 году в 70 субъектов Российской Федерации будут направлены средства в объеме 120,5 млрд рублей. Это позволит ускоренными темпами проводить работы на ключевых объектах дорожной инфраструктуры», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Казначейские кредиты на общую сумму 34,94 млрд рублей уже поступили в 40 регионов страны, в том числе 14 регионов уже получили полную сумму кредита.

Так, например, за счет опережающего финансирования через механизм казначейских кредитов в Ивановской области в этом году введут в эксплуатацию путепровод на автомобильной дороге Иваново – Родники в районе местечка Горино. Объект возводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Он является самым крупным из строящихся в регионе — его протяженность вместе с подходами составит 1,3 км. Автомобильная дорога в направлении Родников, Вичуги, Кинешмы ― одна из самых загруженных трасс в регионе. Интенсивность движения транспорта здесь достигает 14 тыс. автомобилей в сутки. С развитием пригородного и скоростного железнодорожного сообщения на перегоне в районе местечка Горино увеличилось и количество поездов ― более 50 составов в сутки. По расчетам специалистов, новое сооружение решит проблему транспортных заторов.

А в Пензенской области в этом году благодаря программе казначейских кредитов на три года раньше завершится реконструкция улицы 40 лет Октября, которая также проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас объект находится на заключительном — третьем — этапе работ. Реконструкция дороги обеспечит кратчайший и максимально удобный маршрут перевозки грузов и пассажиров от аэропорта до выезда на автомобильную дорогу федерального значения «Р-208» Тамбов – Пенза, минуя центр города, а также соединит три микрорайона: Тепличный, Кривозерье и Терновка. Благодаря расширению габаритов проезжей части и увеличению пропускной способности значительно повысится безопасность дорожного движения.

Росавтодором совместно с Минфином России и Федеральным казначейством на постоянной основе организован мониторинг доведения и использования кредитных средств.

Кроме того, на сегодняшний день прорабатывается вопрос внесения изменений в перечень мероприятий опережающего финансирования, в том числе в части дополнительных предложений.

Отметим, казначейские кредиты выдаются на срок до 15 лет под 3% годовых. При этом основной долг субъекты РФ начнут выплачивать только с третьего года пользования средствами.