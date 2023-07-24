RusCable Insider #320
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В Москве пройдет выставка промышленного оборудования и инноваций с участием производителей и поставщиков из Китая.
Более 200 поставщиков и производителей промышленных товаров и оборудования представят свои экспозиции в рамках Национальной выставки промышленного оборудования и инноваций China Machinery Fair, которая пройдет с 30 октября по 1 ноября 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.
То, что Китай и Россия являются важными друг для друга партнерами по объему торгового оборота, давно не новость. По сравнению с прошлым годом Россия даже продвинулась с 10-го на 7-е место в рейтинге по товарообороту с Поднебесной.
Между тем, начиная с 2022 года сокращение импорта промышленных товаров и оборудования стало одной из главных проблем российской промышленности, из-за чего спрос на закупку промышленных товаров из Азии и стран Ближнего Востока еще больше возрос.
Предстоящая выставка China Machinery Fair 2023 станет площадкой для заключения торговых сделок с китайскими компаниями, которые лично продемонстрируют товары в таких отраслевых экспозициях, как:
Экспоненты представят свои достижения и предложат наиболее выгодные условия для закупки. Таким образом, China Machinery Fair 2023 откроет дополнительные возможности для организации прямых поставок, что будет способствовать решению указанной выше проблемы с сокращением импорта и оборудования в российской промышленности.
В 2023 году China Machinery Fair пройдёт при официальной поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), объединяющего представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций России. Участие авторитетного отраслевого объединения призвано привлечь дополнительное внимание к выставке как из числа российских представителей, так и со стороны китайских.
По замыслу, подобное сотрудничество в области выставочной деятельности позволит организациям-членам РСПП выстраивать тесные и долгосрочные деловые связи с китайскими партнерами.
Помимо масштабной экспозиции в течение трех дней также ключевым событием выставки станет деловая программа. Аналитики рынков и представители профильных ассоциаций, бизнеса и государственных структур выступят с актуальными темами отрасли, среди которых – новые возможности для российской промышленности в рамках сотрудничества России и Китая, укрепление деловых отношений стран, а также расширение инвестиционных возможностей в текущих реалиях.
Во время сессий и круглых столов участники форума обсудят проблемы и дальнейшие шаги развития экономической, торговой и промышленной кооперации России и Китая. В частности, принимая в расчет потребности рынка, организаторы запланировали обсуждение на тему «Российско-китайская кооперация в различных отраслях и сферах деятельности (включая производственную, исследовательскую, опытно-конструкторскую)».
Значительная часть деловой программы будет посвящена вопросам межрегионального торгово-промышленного сотрудничества и построению эффективного взаимодействия между российскими регионами и провинциями Китая.
Наряду с этим, на протяжении всех дней мероприятия также запланирована работа Единого Консультационного Центра, специалисты которого будут помогать заинтересованным участникам в решении вопросов сотрудничества с зарубежными партнерами: от заключения контракта до реализации проекта или продукции, включая поиск и проверку поставщика, финансирование ВЭД, логистику, таможенное оформление, продажи, маркетинг и другие.
Таким образом, выставка China Machinery Fair объединит в себе возможности как поиска торговых партнеров, так и получения самой актуальной информации по рынку.
Организаторами выставки China Machinery Fair выступают:
Эксклюзивным оператором является ведущая российская выставочная компания Gefera Media (ранее «Мессе Франкфурт РУС»).
Выставка также проходит при официальной поддержке:
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