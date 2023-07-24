В Москве пройдет выставка промышленного оборудования и инноваций с участием производителей и поставщиков из Китая.

Более 200 поставщиков и производителей промышленных товаров и оборудования представят свои экспозиции в рамках Национальной выставки промышленного оборудования и инноваций China Machinery Fair , которая пройдет с 30 октября по 1 ноября 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

То, что Китай и Россия являются важными друг для друга партнерами по объему торгового оборота, давно не новость. По сравнению с прошлым годом Россия даже продвинулась с 10-го на 7-е место в рейтинге по товарообороту с Поднебесной.

Между тем, начиная с 2022 года сокращение импорта промышленных товаров и оборудования стало одной из главных проблем российской промышленности, из-за чего спрос на закупку промышленных товаров из Азии и стран Ближнего Востока еще больше возрос.

Импортный бизнес с Китаем: новые возможности

Предстоящая выставка China Machinery Fair 2023 станет площадкой для заключения торговых сделок с китайскими компаниями, которые лично продемонстрируют товары в таких отраслевых экспозициях, как:

Упаковочное оборудование и материалы

Насосы, клапаны и трубопроводную арматуру

Станки и комплектующие

Строительную технику

Средства городской мобильности и электротранспорт

Электрооборудование

Строительное оборудование и инструменты

Экспоненты представят свои достижения и предложат наиболее выгодные условия для закупки. Таким образом, China Machinery Fair 2023 откроет дополнительные возможности для организации прямых поставок, что будет способствовать решению указанной выше проблемы с сокращением импорта и оборудования в российской промышленности.

В 2023 году China Machinery Fair пройдёт при официальной поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), объединяющего представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций России. Участие авторитетного отраслевого объединения призвано привлечь дополнительное внимание к выставке как из числа российских представителей, так и со стороны китайских.

По замыслу, подобное сотрудничество в области выставочной деятельности позволит организациям-членам РСПП выстраивать тесные и долгосрочные деловые связи с китайскими партнерами.

Деловая программа и поддержка бизнеса

Помимо масштабной экспозиции в течение трех дней также ключевым событием выставки станет деловая программа. Аналитики рынков и представители профильных ассоциаций, бизнеса и государственных структур выступят с актуальными темами отрасли, среди которых – новые возможности для российской промышленности в рамках сотрудничества России и Китая, укрепление деловых отношений стран, а также расширение инвестиционных возможностей в текущих реалиях.

Во время сессий и круглых столов участники форума обсудят проблемы и дальнейшие шаги развития экономической, торговой и промышленной кооперации России и Китая. В частности, принимая в расчет потребности рынка, организаторы запланировали обсуждение на тему «Российско-китайская кооперация в различных отраслях и сферах деятельности (включая производственную, исследовательскую, опытно-конструкторскую)».

Значительная часть деловой программы будет посвящена вопросам межрегионального торгово-промышленного сотрудничества и построению эффективного взаимодействия между российскими регионами и провинциями Китая.

Наряду с этим, на протяжении всех дней мероприятия также запланирована работа Единого Консультационного Центра, специалисты которого будут помогать заинтересованным участникам в решении вопросов сотрудничества с зарубежными партнерами: от заключения контракта до реализации проекта или продукции, включая поиск и проверку поставщика, финансирование ВЭД, логистику, таможенное оформление, продажи, маркетинг и другие.

Таким образом, выставка China Machinery Fair объединит в себе возможности как поиска торговых партнеров, так и получения самой актуальной информации по рынку.

Организаторы выставки

Организаторами выставки China Machinery Fair выступают:

Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинотехнического оборудования и электронной продукции,

Департамент торговли провинции Шаньдун,

Муниципальное народное правительство г.о. Вэньчжоу,

Комитет Китайского Совета по развитию международной торговли провинции Сычуань,

Подкомитет Китайского Совета по содействию международной торговле провинции Цзянсу.

Эксклюзивным оператором является ведущая российская выставочная компания Gefera Media (ранее «Мессе Франкфурт РУС»).

Выставка также проходит при официальной поддержке: