Заместитель главы администрации городского округа Мытищи Иван Яцкив с рабочим визитом посетил участок распределительной сети в деревне Долгиниха, где бригада Мытищинского района электрических сетей (РЭС) северного филиала компании «Россети Московский регион» выполнила работы на трансформаторной подстанции 6 кВ по замене трансформатора мощностью 25 кВа на трансформатор мощностью 63 кВа.

Трансформатор обеспечивает электроснабжение более 500 жителей Долгинихи.

В ходе беседы с начальником Мытищинского РЭС Александром Жигальцовым Иван Яцкив отметил, что Мытищинский РЭС сейчас, в самый разгар подготовки к началу осенне-зимнего периода, уделяет повышенное внимание тем населенным пунктам городского округа Мытищи, где минувшей зимой в сильные морозы фиксировались проблемы с электроснабжением. При этом заместитель главы городского округа Мытищи подчеркнул: очень важно, что в инвестпрограмму компании включены работы по улучшению электроснабжения и жителей соседних с Долгинихой деревень: Пчелка, Муракино, Голенищево, Большое Ивановское, Протасово, Рождественно, Поседкино. К концу года здесь будут построены 11 км кабельной линии 10 кВ и блок трансформаторов мощностью 5,6 МВА. Все это обеспечит повышение надежности и качества электроснабжения данных населенных пунктов.

К началу осенне-зимнего периода 2023-2024 г.г. в распредсетях Мытищинского городского округа будет отремонтировано 40 трансформаторных подстанций, более 2 км кабельных линий 0,4 – 500 кВ, заменено более 10 км голого провода 0,4-20 кВ на СИП, установлено 39 новых опор ЛЭП, отремонтировано более 70 контуров заземления опор.