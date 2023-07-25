Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Приморье ознакомился с ходом реализации проектов, направленных на развитие экономики региона и городской среды.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил премьер-министру, что в Приморском крае реализуется более 70% всех новых дальневосточных промышленных и инфраструктурных проектов с использованием механизмов ускоренного развития. На регион приходится до 40% от общего объема капиталовложений в ДФО. Введены в эксплуатацию 400 новых предприятий, построенных с использованием механизмов господдержки, создано более 58 тысяч новых рабочих мест для дальневосточников.

Крупнейшие инвестпроекты реализуются верфью «Звезда», Находкинским заводом минеральных удобрений, Приморским металлургическим заводом. Важным фактором остается развитие специального административного района. В 2023 году количество его резидентов утроилось, а активы приближаются к 5 трлн рублей.

По словам Алексея Чекункова, более чем в два раза - с нынешних 148 млн т до 312 млн т - вырастет грузооборот приморских портов к 2030 году. Прирост обеспечат новые проекты, направленные на расширение мощностей портовой инфраструктуры. Инвестиции в строительство новых морских перегрузочных терминалов и транспортно-логистических центров превысят 1,2 трлн рублей. Минвостокразвития готовится внести в правительство план развития ключевых отраслей Приморского края, в частности логистики.

В 2020 году таможенные сборы с товаров, прошедших через порты Приморья, составили чуть менее 300 млрд рублей. В этом году они возрастут до более чем 1 трлн рублей. По итогам реализации всех инвестпроектов, запланированных для расширения портовой и пограничной инфраструктуры Приморья, сборы к 2030 году достигнут 3 трлн рублей.

Михаил Мишустин встретился с инвесторами, реализующими проекты с использованием механизмов государственной поддержки. Один из таких проектов - новый высокотехнологичный морской терминал, который создается в бухте Суходол. Он позволит ускорить грузооборот, снять логистические ограничения, создаст возможность для расширения экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

На территории опережающего развития «Михайловский» создан один из крупнейших в стране свиноводческих кластеров, который обеспечит до 80% потребности Дальнего Востока в охлажденной свинине.

В регионе развивается туристическая инфраструктура. Во Владивостоке построен и функционирует гостиничный комплекс делового типа Vladivostok Grand Hotel & SPA со спа-центром, конференц-помещениями и парковками. Более 70 тысяч гостей в год будет принимать семейный круглогодичный горнолыжный курорт «Арсеньев», который создается в 215 км от Владивостока с использованием механизма «Дальневосточной концессии».

Первый на Дальнем Востоке коммерческий ЦОД международного уровня, созданный на территории опережающего развития «Приморье», позволит повысить качество услуг связи, интернета, цифровых сервисов для граждан и бизнеса. Проект реализуется при поддержке ВЭБ.РФ. Работает венчурный фонд «Восход» - были представлены проекты в биотехнологиях, медицине, ракетостроении и беспилотной авиации, микроэлектронике, робототехнике.

«Здорово, что здесь представлены очень разные, разнонаправленные проекты – и логистические проекты, и проекты, связанные с современным фермерством, свиноводством. Это развитие отельной инфраструктуры, горнолыжных курортов, центров обработки данных и технологических услуг. Это, соответственно, высокотехнологичные проекты, которые поддерживают в том числе научно-исследовательские изыскания. Все это нас радует. И я хочу пожелать всем удачи и успеха, процветания Дальневосточному федеральному округу», – отметил Михаил Мишустин.

Также глава Минвостокразвития рассказал Председателю Правительства России о проектах, направленных на улучшение качества городской среды. Так, в частности, по поручению Президента России разрабатываются комплексные мастер-планы 25 городов Дальнего Востока.

Новый облик городов создается благодаря таким программам, как «Дальневосточный квартал», «Единая дальневосточная президентская субсидия» и «Дальневосточная концессия». С 2022 года реализуется программа «1000 дворов», в рамках которой уже создали 1245 благоустроенных дворовых территорий.

«Дальневосточная ипотека» позволила за пять лет в 2 раза увеличить объем ввода жилья в ДФО. Ею воспользовались 75 тысяч семей. Дополнительным стимулом развития современной городской среды и комфортного жилья станет программа «Дальневосточная аренда».

В этом году также прошли два отдельных конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований Дальнего Востока, что поспособствует реализации 82 новых проектов.

Главе правительства рассказали о проекте комплексного благоустройства парка «Маяк» в Магадане, который он ранее посещал. Парк стал одним из 50 победителей второго Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальневосточного федерального округа. На его реализацию будет выделено 300 млн рублей.

На побережье Нагаевской бухты создается единый пешеходный маршрут вдоль набережной. Уже реконструирована видовая площадка, обустроены автопарковки, пространства для отдыха и спорта. Ведется строительство культурно-общественного центра, пешеходного перехода с панорамными видами. Дополнительно на Аллее имени адмирала А. И. Нагаева появятся пешеходный променад, связывающий все тематические площадки и функциональные зоны, точки торговли и общепита, площадки отдыха, детская игровая зона, экспозиционные площадки, каскадный фонтан, автомобильные парковки для посетителей. С использованием дальневосточной концессии будет создан морской туристический центр.