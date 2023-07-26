АО «Мособлэнерго» обеспечило электроснабжение вышки сотовой связи, расположенной в микрорайоне Западный города Лосино-Петровский. Работы выполнялись по договору технологического присоединения объекта к сетям компании.

В ходе выполнения мероприятий была построена воздушная линия электропередачи 0,4кВ общей протяжённостью 90 м. А также установлен узел учёта электроэнергии. Выполнение работ позволило улучшить качество сотовой связи в г. Лосино-Петровский.

АО «Мособлэнерго» обеспечивает технологическое присоединение к сетям компании в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании – moetp.ru.