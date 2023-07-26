 

АО "Мособлэнерго" обеспечило электроснабжение вышки сотовой связи в г. Лосино-Петровский

26 июля 2023, 17:15 379 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
Авторы и источники / Правообладателям

АО «Мособлэнерго» обеспечило электроснабжение вышки сотовой связи, расположенной в микрорайоне Западный города Лосино-Петровский. Работы выполнялись по договору технологического присоединения объекта к сетям компании.

В ходе выполнения мероприятий была построена воздушная линия электропередачи 0,4кВ общей протяжённостью 90 м. А также установлен узел учёта электроэнергии. Выполнение работ позволило улучшить качество сотовой связи в г. Лосино-Петровский.

АО «Мособлэнерго» обеспечивает технологическое присоединение к сетям компании в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании – moetp.ru.

Обсудить на форуме
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
13.06.2017
Полимеры в кабельной индустрии
24.02.2021
RusCable Insider #210 - УК "Кавказкабель". Что ожидается от Сabex, фторполимеры Fluon, акция от Марспосадкабель и настоящая цена импортозамещения Изолятор-АКС
09.03.2023
В Московском Политехе разработали полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием
16.05.2017
"Полимеры в кабельной индустрии 2017"
13.11.2018
Полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно