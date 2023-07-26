Ялтинский международный экономический форум, который планировалось провести в 2023 году, будет перенесен на более поздний срок. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", - написал Аксенов в Telegram-канале.

Ранее он сообщал, что форум может пройти в Москве осенью 2023 года, ожидалось, что в нем примут участие новые регионы РФ.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проводился в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии. В 2022 году его планировали провести осенью, однако позже решили перенести на 2023 год.