Вентиляционная труба установлена в проектное положение в здании реактора на первой энергоблоке АЭС «Руппур», сооружаемой по российскому проекту в Бангладеш.

Вес трубы составляет 100 тонн, длина – 67 метров. Сложнейшая операция по монтажу конструкции проводилась с помощью мощного крана. Процесс монтажа длительностью 8 часов начался с ее плавного перевода в вертикальное положение. После чего конструкция была поднята на несколько метров для проверки стропов и устойчивости крана, и только после этого доставлена в зону монтажа.

«С завершением работ по монтажу вентиляционной трубы, предназначенной для удаления избыточного тепла и влаги из реакторного отделения, верхняя отметка здания реактора составляет +99,500, а с молниеотводом +101,000, выше нее на АЭС «Руппур» только 175-метровые башенные испарительные градирни», – отметил вице-президент АО «Атомстройэкспорт» - директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Алексей Дерий. – «Сейчас на энергоблоке продолжаются работы по монтажу крупногабаритного оборудования. В августе будет продолжена установка элементов системы пассивного отвода тепла – одной из важнейших систем безопасности в здании реактора».

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация и международных крупных проектов в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Источник: Управление коммуникаций Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»