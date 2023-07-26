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26 июля 2023, 16:15 426 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ТАСС
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Фото: kartinkin.net

Фото: kartinkin.net

Парламент Абхазии ратифицировал в среду на очередном заседании соглашение о восстановлении международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы, закрытого с 1993 года, передает корреспондент ТАСС с заседания.

Соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы было подписано в июне на полях Петербургского международного экономического форума. Под документом стоят подписи министра экономики Абхазии Кристины Озган и министра экономического развития России Максима Решетникова. Расположенный в 18 километрах от столицы Абхазии аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO). В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. - зимой, длина взлетно-посадочной полосы аэропорта - 3,6 км, что позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.

"Принять в окончательном чтении проект закона Республики Абхазия "О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинба", - говорится в постановлении парламента.

За ратификацию проголосовали 30 депутатов из 33 присутствующих, двое против, один воздержался.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, соглашение регулирует вопросы по реализации российским юридическим лицом инвестпроекта и определяет права и обязательства сторон по его реализации.

Представлявший законопроект депутат Алхас Барциц сообщил, что "уже есть две заявки вложиться в проект реконструкции аэропорта".

"Будет создана межправкомиссия, которая выберет инвестора и будет подписано соглашение о государственно-частном партнерстве. Мастер-план примут в течение 20 дней после ратификации соглашения", - сказал он.

Срок действия соглашения - 49 лет, особый налоговый режим для инвестора - до 25 лет. "При этом подоходный налог и выплаты во внебюджетные фонды будут производиться", - пояснил депутат.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, АБХАЗИЯ
Отрасль: Строительство 

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