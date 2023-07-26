 

Участок трассы ЦКАД остался без освещения из-за похищения кабеля

26 июля 2023, 17:00 396 Время чтения ≈ < минуты
Источник: gazeta.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Mash

Фото: Mash

В Новой Москве участок Центральной кольцевой автомобильной дороги украли (ЦКАД) остался без освещения из-за похищения кабеля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, освещение пропало в ночь на понедельник в районе 244-го километра ЦКАДа в поселке Краснопахорское. Ночью на месте происшествия очевидцы заметили около 10 человек, которые скрылись на белом грузовике, заметив охрану. Догнать их не смогли.

Прибывшие на ЦКАД специалисты заметили вскрытый люк на одной из опор световой мачты, из кабель-канала которого неизвестные выдрали 850 метров силового медного кабеля.

Обсудить на форуме
Метки: ВАНДАЛИЗМ, КРАЖА
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
12.12.2019
"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
22.06.2023
21 июня 2023 года состоялась МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ POLYCAB: Полимеры в кабельной промышленности: современные материалы и технологии
26.07.2023
В Тюмени продолжает развиваться нефтегазовый кластер
16.09.2021
Новые сополимеры этилена и винилацетата для высоконаполненных кабельных компаундов
04.04.2019
Российские ученые впервые синтезировали полимеры под действием солнечного света
Другие новости рубрики Происшествия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно