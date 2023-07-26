В Новой Москве участок Центральной кольцевой автомобильной дороги украли (ЦКАД) остался без освещения из-за похищения кабеля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, освещение пропало в ночь на понедельник в районе 244-го километра ЦКАДа в поселке Краснопахорское. Ночью на месте происшествия очевидцы заметили около 10 человек, которые скрылись на белом грузовике, заметив охрану. Догнать их не смогли.

Прибывшие на ЦКАД специалисты заметили вскрытый люк на одной из опор световой мачты, из кабель-канала которого неизвестные выдрали 850 метров силового медного кабеля.