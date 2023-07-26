В условиях столичного мегаполиса уйдут под землю кабельно-воздушные линии КВЛ 110 кВ Новокремлевская-Западная и КВЛ 110 кВ ТЭЦ 1 – Западная.

В соответствии с общими градостроительными тенденциями все большее количество электросетевой инфраструктуры уходит под землю в различных городах России. Вот и в Казани все воздушные линии низкого класса напряжения убраны в кабель еще десятилетия назад. Пришел черед и высоковольтных электроустановок – на данный момент в республиканской столице чуть менее трети воздушных линий напряжением 110 кВ эксплуатируется уже в кабельном исполнении (31,6%) – это 70, 6 километра. Доля кабеля увеличится еще на 3% после появления линий ТЭЦ 1 – Западная, Новокремлевская – Западная.

Будущие кабельно-воздушные линии свяжут значимые центры питания на территории, которую должны затронуть сейчас масштабные изменения. Адмиралтейская слобода благодаря усилиям городских властей, инвесторов и застройщиков из депрессивной промзоны должна превратиться в привлекательный жилой район, насыщенный общественными городскими пространствами, парками и бульваром. Закономерно, что существование на этой территории таких индустриальных объектов как опоры ЛЭП будет приветствоваться лишь в единичных случаях и то в виде арт-объектов лофта, в стиле которого планируется решить общую концепцию застройки.

Кроме того, подземная энергетическая артерия позволит существенно сократить размеры охранных зон ЛЭП: если для воздушных линий 110 кВ охранная зона составляет 20 метров (по обе стороны ЛЭП от крайних проводов), то для кабельной линии эта величина составляет 1 метр.

Создаваемое энергетическое кольцо напряжением 110 кВ повысит надежность схемы электроснабжения на этой территории – в проекте строительства линии предусмотрены параллельная прокладка волоконно-оптической связи и оснащение связанных подстанций напряжением 110 кВ – Новокремлевская, КТЭЦ-1, Заречье, Крыловка, Кировская оборудованием, в функционал которого заложено дистанционное управление электроустановками. Например, на ПС 110 кВ Крыловка в ЗРУ 110 кВ в соответствии с проектом будут установлены блоки выключателей и разъединителей, а на ПС 110 кВ Западная – современные шкафы релейной защиты.

Реализация проекта происходит под кураторством специалистов Казанских электрических сетей. Стоит отметить, что он утверждался более двух лет – долгая процедура согласования продиктована множеством инстанций, через которые проходит документация и параллельным появлением новых инфраструктурных объектов на близлежащих территориях, интересы собственников или балансодержателей которых могут быть затронуты при строительстве КВЛ.

На сегодняшний день работа осложняется и стесненностью разрешенного коридора для строительства (ширина и глубина траншей составляет 2 метра), и наличием множества коммуникаций, которые были проложены в старые времена и не отражены в имеющихся картах.

Особое внимание будет уделено сложным участкам пересечения водной глади (существующего и старого русла Казанки), проходом под основанием «Горбатого моста», железной дороги, а также 6-полосного автомобильного полотна с трамвайным движением.

«В этих точках применим метод горизонтально направленного бурения - процесс технологически сложный (работаем почти «вслепую»), но представляющий собой интересное инженерное решение, – комментирует процесс директор подрядной организации – ООО «Опора Плюс» Евгений Баландин, – Спустимся вниз на глубину 8 метров и постараемся обойти все существующие здесь коммуникации, используя бур большого диаметра».

В целом на всем протяжении трассы ЛЭП встречается около 70 пересечений с коммуникациями различных собственников.

Строительство двухцепной линии протяженностью 4 км разделено на 7 участков (длиной до 600 метров), вдоль траншеи в каждом из них протягивается 6 ниток кабеля. В болотистых местах, где неизбежен обвал грунта, сколочены деревянные щиты и настилы, подсыпается обогащенная пескогравийная смесь.

На объекте налажена почти конвейерная работа: монтажу кабеля с помощью пятитонной лебедки и троса предшествует тщательная подготовка, включающая очищение территории от поросли, рытье траншеи, а также тампонирование и калибровка труб. Впоследствии подрядная организация проведет компенсационную посадку насаждений в трехкратном размере.

Сейчас на объекте задействованы 19 специалистов широкого профиля, работающие на строительстве воздушных и кабельных линий, а также стройотряд Казанского энергоколледжа. Привлечено 5 единиц спецтехники, шеф-надзор осуществляет представитель завода «Таткабель» и заказчиком является филиал АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети и Дирекция строящихся объектов. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – июнь 2024 года.