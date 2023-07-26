В Тюмени продолжает развиваться нефтегазовый кластер

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство нефтегазосборного трубопровода в районе Косухинского месторождения в Тюменской области.

Вокруг нефтегазодобывающего комплекса Западной Сибири с 1970 годов складывается промышленный комплекс по производству оборудования и предоставлению сервисных услуг для отраслей ТЭК. В рамках инвестиционной стратегии Тюменской области сейчас в регионе активно развивается нефте- и газотранспортная инфраструктура с внедрением высокотехнологичных решений для отрасли – инженерной подготовки промысловых объектов, строительства комплекса скважин и объектов энергетики, трубопроводов, зимних и всесезонных дорог, сети воздушных линий электропередач и других объектов промышленной и социально-бытовой инфраструктуры.

Косухинское месторождение в труднопроходимой тайге открыла в 2006 году Правдинская нефтегазоразведочная экспедиция, и сегодня оно входит в группу месторождений крупнейшего Тямкинского хаба. Месторождение названо в честь первого ректора и организатора Тюменского индустриального университета Анатолия Николаевича Косухина, благодаря которому осваивается вся Западная Сибирь.

Эксплуатационное бурение ведется на нескольких кустовых площадках, но разработка данного участка имеет сложное геологическое строение. В работе применяется современная технология – горизонтальные скважины с многостадийным гидроразрывом пласта.

Проектом предусматривается строительство нефтегазосборного трубопровода от кустовой площадки № 9 Косухинского месторождения до точки подключения в нефтегазосборный трубопровод от куста скважины № 1 Косухинского месторождения. Протяженность нефтегазосборного трубопровода на проектируемом участке составит более 7 км. Для строительства и эксплуатации проектируемого нефтегазосборного трубопровода запланирован отвод земельных (лесных) участков общей площадью 472 780 м2.

«Работы разбиты по этапам строительства. В рамках первого этапа произведут отвод лесных участков общей площадью более 450 000 м2, установят ограждения, оборудуют подъезды и разворотные площадки. Во вторую очередь разместят кабельные эстакады, подземные и надземные опоры, нефтепроводы, сети электроснабжения, сети связи, построят нефтегазосборный трубопровод», – отмечает главный эксперт проекта Дмитрий Блок.

Общая продолжительность работ составит менее полугода и будет выполнена в зимний период, поскольку устройство подземного трубопровода на данной территории возможно лишь в мерзлой почве из-за обводненной территории.

Застройщик – ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ». Генпроектировщик – ООО «НК «РОСНЕФТЬ» – Научно-технический центр».