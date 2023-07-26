Рассказываем, какие препятствия преодолевают энергетики СУЭНКО, реализуя самый масштабный инвестиционный проект за последнее десятилетие – «Железнодорожный транзит», и об итогах первой «пятилетки».



Напомним, «Железнодорожный транзит» - это модернизация стратегически важных ЛЭП 110 кВ, по которым электроэнергия транспортируется из соседних энергосистем в Курганскую область и далее. От них запитаны тяговые подстанции РЖД, подстанции нефтепроводной инфраструктуры и огромное количество других потребителей.

«Большую часть транзита построили в 50-е годы прошлого века. Общая протяженность ЛЭП - 600 км. Проект масштабный и актуальный для Зауралья», - прокомментировал директор СУЭНКО Данил Анучин.

Периодически энергетики преодолевают препятствия на местности. Так, на заболоченных участках бригады вручную монтировали провод. Обычно его растягивает специальная машина, но подойти к участкам линий, проходящим через болото, такая техника не может. Поэтому энергетики подвозили провод на лодках, поднимались с ним при помощи верхолазного оснащения на опоры и монтировали его вручную. Высота новых опор – до 35 метров.



Во многих местах транзит пересекается с автодорогами и железнодорожными путями. «Окна» для проведения работ энергетикам могут выделяться только на час-полтора, и бригады максимально выкладываются, чтобы выполнить план в такие сжатые сроки.

Еще одна сложность – реконструкция заходов ЛЭП на объекты нефтепроводной инфраструктуры. Их не всегда можно отключить, так как нельзя прерывать производственный цикл. В таких случаях энергетики работают без отключения подстанций.



В июле исполнилось 5 лет с начала реализации проекта. За это время СУЭНКО модернизировала в общей сложности 74 км транзитной сети 110 кВ в Лебяжьевском, Варгашинском, Мишкинском, Шумихинском и Шадринском муниципальных округах. Энергетики установили 306 новых опор и смонтировали 422 км провода. Новое оборудование, современное и высокотехнологичное, обеспечивает высокий уровень надежности реконструированных линий.

С 2018-го по 2022 год повышена надежность электроснабжения 9 подстанций, питающих, помимо потребителей в районах, объекты РЖД и нефтеперекачивающей инфраструктуры. Утвержден и уже реализуется план работ на 2023-2027 годы. СУЭНКО модернизирует 5 ВЛ 110 кВ общей протяженностью 70 км. Сейчас энергетики ведут работы на ВЛ «Далматово-Т – Лещево-Т» в Далматовском районе.



Кроме повышения безаварийности ЛЭП 110 кВ реконструкция снижает потери электрической энергии и улучшает ее качество.