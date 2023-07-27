АО «Мособлэнерго» за первое полугодие 2023 г. капитально отремонтировало 2 км кабельных линий электропередачи 10 кВ и строительные части 2-х трансформаторных подстанций в Краснознаменске. Работы были выполнены в рамках реализации программы капитального ремонта. Проведенные мероприятия позволили повысить качество электроснабжения центрального теплового пункта, физкультурно- оздоровительного комплекса с бассейном и торгового центра по ул. Связистов.

Также в первом полугодии АО «Мособлэнерго» выполнило в Краснознаменске реконструкцию центрального распределительного пункта ЦРП-6, расположенного на ул. Победы. Объект питает несколько трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроснабжение четверти города. В РУ-10 кВ ЦРП были заменены ячейки КСО (камеры сборные одностороннего обслуживания). Новые камеры оснащены вакуумными выключателями (ранее были масляные), обновлена система телемеханики, позволяющая дистанционно управлять всеми технологическими процессами.

Программа капитального ремонта и инвестиционная программа АО «Мособлэнерго» нацелены не только на выполнение задач по повышению надёжности электроснабжения потребителей, но и на обеспечение безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.